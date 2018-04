Zwemles: de donkerste kant van het ouderschap

Spuitluiers? Gebroken nachten? Heus heel vervelend, maar pas als je langs de rand van een of ander zwembad je kind naar een zwemdiploma hebt zitten kijken, heb je de donkerste kant van het ouderschap gezien. Tenminste, dat is waar ouders van iets oudere kinderen me al voor waarschuwen sinds basie geboren is.