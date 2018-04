Zwervers en bedelaars dronken groene blikken, ik blauwe

ColumnMet de blik op oneindig leek hij te willen ontsnappen aan de eindigheid. Hij stond bij het station zo onopvallend mogelijk muntgeld verzamelend. Hij zag er sjofel uit, net iets sjofeler dan ik. Om die reden hadden zwervers en bedelaars het meestal op me voorzien, alsof ik inzag dat er maar weinig verschil tussen ons was en dat ik wat meer begrip voor ze had.