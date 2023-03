Actrice Lottie Hellingman over single moederschap: ‘Voel me onzeker tussen ouders op schoolplein’

Exclusief interview Paul Verhoeven nam slipje Sharon Stone mee naar huis: ‘Mijn vrouw heeft het nog gewassen’

Filmklassieker Turks fruit is woensdag precies vijftig jaar oud. Nederlands meest succesvolle cineast Paul Verhoeven (84) blikt bij hem thuis in Los Angeles terug op de totstandkoming van de film, vertelt hoe het slipje van Sharon Stone in de ondergoedla van zijn dochters belandde en verklaart zijn fascinatie voor religie, geweld en seks. ‘Als we niet neuken, is het klaar. Nietwaar?’