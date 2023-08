Adriaan van Toor vertrok naar Spaanse kust: ‘Vanaf moment één voelde ik me hier thuis’

Zanger Rick de Leeuw vertrok naar België: ‘In Heks heb je niks: een bevrijding’

Rick de Leeuw (63) was zanger van rockband Tröckener Kecks. In 2016 verhuisde hij met vriendin Maartje Elants van Amsterdam naar het dorpje Heks in Belgisch Limburg. Bekende Nederlanders wonen niet altijd in Nederland. In de rubriek Ik Vertrok uit ons weekendmagazine Mezza vertelt elke week een BN’er over diens woonplaats in den vreemde.