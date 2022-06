Annemarie verloor haar Joran toen hij 17 was: ‘Er is geen troost, hij was onze troost’

Vandaag is weer zo’n dag, een dag dat het niet gaat. Op deze stralende ochtend wandelt Annemarie Haverkamp terug van de herdenkingsplek van haar zoon, waar zijn as is uitgestrooid. 25 minuten heen, 25 minuten terug.



In de herfst van vorig jaar overleed Joran, haar ernstig gehandicapte zoon. Een breekpunt in haar leven. Net zoals zijn geboorte in 2004 haar leven op zijn kop zette. Nu is er Het boek van Job, de ‘artiestennaam’ van Joran. Het is een selectie van de columns die Annemarie in De Gelderlander schreef over zijn bijzondere leven, bijna achttien jaar lang. Over grote zorgen en uitgegumde verwachtingen. Maar ook over hoe fijn het was om in tijden van crises bij hem te schuilen. Nu, een half jaar na zijn overlijden, vertelt ze haar verhaal.