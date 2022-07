Cabaretier Kiki Schippers op De Parade: ‘We zingen luid tot de Doorzak sluit’

Geld & Geluk Ro­bert-Jan loste zijn hypotheek bíjna volledig af: ‘Nog 150 euro woonlasten per maand’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Robert-Jan is gek op dieren en hij zou best een hond willen, maar voorlopig heeft hij zijn handen vol aan al het werk dat hij nog doet.

20 juni