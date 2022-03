Cees is impotent: ‘Hij is vindingrijk, ik mis zijn erectie totaal niet’

BV de Liefde Janine over haar man: ‘Die spontani­teit nam de laatste tijd wel erg manische vormen aan’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. De familie Knots, noemt Janine (47) haar gezin. Echtgenoot Matthijs (48), zoon Mirán en zijzelf hebben allerlei stoornissen, maar ze kunnen er gelukkig om lachen. ‘In elk geval is het nooit saai.’

18 januari