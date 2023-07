Column Yvonne van den Eerenbeemt | Die precies weet wanneer ze moet afwassen

Hemd van het lijf Acteur Kasper van Kooten: ‘Het tweede of derde glas afslaan vind ik best moeilijk’

Acteur Kasper van Kooten heeft de bouw van zijn opa (‘een goeie bokser’) en baalt dat hij niet meer kan voetballen. ‘Ik wil mijn boven-de-45-buikje in toom houden.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.