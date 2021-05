Daaf is tien maanden per jaar in het buitenland: ‘Als ik thuiskom, hebben we wat in te halen’

‘In mijn eentje wakker worden, dat vind ik nog steeds het moeilijkste. Dat ik niet lekker tegen Carmen aan kan liggen. Wel vijf keer per dag bellen of facetimen Carmen en ik met elkaar. We bellen sowieso altijd als ik wakker word en voordat zij gaat slapen. Voor mijn werk als projectmanager in de kassenbouw ben ik in totaal ongeveer tien maanden per jaar in het buitenland. Ik reis de hele wereld over: van Amerika tot Rusland, van het Midden-Oosten tot Japan. Carmen vindt het soms best moeilijk als ze ziet dat haar vriendinnen leuke dingen doen met hun man, terwijl ik heel ver weg ben. Ze is het inmiddels gewend, maar ze zou liever hebben dat ik ook gewoon elke dag thuis ben. Lekker samen boodschappen doen, koken, tv kijken.