Felix en Marjan hebben al 8 jaar een latrelatie: ‘Elke week een feestje, en goed voor de seks’

Interview Paul de Leeuw: ‘Soms kijk ik naar oude mensen, en dan overvalt me: ze zijn misschien wel jonger dan ik!’

Jongeren weten vaak niet meer wie hij is, maar Paul de Leeuw (60) gaat lekker door met dat wat hij het liefst doet: theater, tv en podcast maken. Nu staat hij op de planken met 60? We zien wel… ‘Mijn partner, met wie ik al 27 jaar ben, houdt mij op de grond,’ zo vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

5 november