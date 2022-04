Floor (87) en Max (93) konden niet echt bij elkaar zijn: ‘Dan maar een neppe trouwakte’

Hemd van het lijf Actrice Meral Polat wil geen botox: ‘Een rimpel als teken van veroude­ring is mooi’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ze baalt dat ze haar lichaam geweld aandoet, dus probeert Meral Polat te stoppen met roken – met hulp van een podcast. Anderhalf jaar na de dood van haar vader komt haar lijf weer in balans: ‘Erop los zingen, dat helpt ook.’

23 april