‘Gemakzucht is het grootste gevaar voor een vriendschap’

We ontmoeten elkaar in een restaurant in Amsterdam op een zaterdagmiddag. Roos Schlikker is de avond ervoor teruggekeerd van een vakantie met haar gezin in Spanje en heeft haar ‘coronababy’, pomskyhond Frenkie, al voor dag en dauw opgehaald bij zijn logeeradres in Noord-Brabant. Omdat ze ook nog heeft gewerkt, was er geen tijd om iets te eten, is ze flauw van de honger en bestelt ze een bord asperges. Collega- auteur Elle van Rijn is onderweg van een werkafspraak in Utrecht en is iets verlaat want, zegt ze verontschuldigend in een spraakbericht: ‘Ik ben hopeloos in timemanagement. Ik denk altijd dat er meer minuten in een uur passen.’