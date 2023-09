Gerrit Hiemstra: ‘Eigenlijk ben ik hier een allochtoon, Nederlands is een vreemde taal’

Ik vertrok Oud-MTV-presenta­tor Simone Engeln woonde jaren in Belize: ‘Ik besef nu pas hoe Nederlands ik ben’

Simone Engeln (51) was onder de naam Simone Angel acht jaar lang veejay bij MTV Europe. In 2001 verhuisde ze met haar man naar het Midden-Amerikaanse Belize, om een half jaar geleden weer terug te keren naar Nederland: ‘Nederlanders moeten niet zo zeuren. Ze hebben altijd wat te klagen, terwijl ze het zo goed hebben.’ In de rubriek Ik Vertrok uit weekendmagazine Mezza vertelt elke week een BN’er over diens woonplaats in den vreemde.