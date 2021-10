Het komt door die chemo, met dat gif in mijn kop kan ik minder hebben

Column Jan Rot zou toch allang dood zijn? Nee, die heeft zichzelf op wonderbaar­lij­ke wijze genezen

7 oktober Muzikant Jan Rot (63) is getrouwd met Daan (46). Ze hebben vier kinderen: dochters Elvis (19) en Maantje Piet (10) en zoons Rover (16) en Wolf (13). Muzikant Jan Rot hoorde in juli dat hij ongeneeslijk ziek is.