Huub schreef nog een mooie afscheidsbrief waar Jan zeer door geraakt was

Een Jan Rot Google-alert in de mail. Ik zette de melding aan om geen interview of stuk over Jan te missen en zo een archief aan te leggen voor de kinderen. Het levert meestal moois op, oude foto’s, herinneringen of een Marktplaats-advertentie waarin een singletje wordt aangeboden. Maar deze keer het indrukwekkende interview met Huub van der Lubbe waarin hij vertelt dat hij ermee stopt, althans met De Dijk.