In de kringloopwinkel loopt een wierookachtige vrouw in een wijde oranje rok met een stronk hout onder haar arm. Het is een kronkelig stuk hout dat je na goed zoeken in een bos kan vinden, maar ook verkrijgbaar is in winkels waar ze geurkaarsen en roze decoratiezand verkopen. Ik had zulk hout ook niet onaangeroerd gelaten. Dan had ik gedacht: wow, wat een zeldzame stronk. Die koop ik. Dan plak ik er doppinda’s en badeendjes op en geef het cadeau aan mensen die veertig jaar getrouwd zijn.

Nathalie Baartman maakte acht voorstellingen, waaronder STAM (goed voor de Persoonlijkheidsprijs op Cameretten) en LOS (nominatie Neerlands Hoop, VSCD-cabaretprijzen). Ook schrijft ze columns in Tubantia. Tot en met 13 mei 2023 is ze op tournee met SNAK. nathaliebaartman.nl

‘Wat ga je doen met het stuk hout?’ vraag ik de vrouw.

‘Het is voor de vogels,’ zegt ze.

Ik denk aan de vogels. Aan de vogels in het algemeen. Hoe ze vliegen. Hoe ze fluiten. Hoe ze takjes dragen in hun snavel. Gisteren zag ik de blauwe reiger. Fier en frêle in het water. De reiger verblijd je niet met hout. In tegenstelling tot de houtworm. Maar ik ken niemand die hout koopt om een worm te behagen.

‘Jeetje, wat een elegante, eikenhouten tafel. Voor in jullie nieuwe keuken?’

‘Nee, voor onze houtworm.’

Aangezien ik meer duidelijkheid wil over het verband tussen de stronk en de vogels maak ik een opmerking die de vrouw zou kunnen verleiden tot het geven van enige opheldering: ‘Ah, hout voor in de kooi!’ Wat merkwaardig is. Hout leg je in het vuur of plaats je in de schuur. Hout in een kooi ken ik niet.

‘Nee, een kooi is uit den boze. Mijn vogels zijn vrij!’ roept de vrouw uit, terwijl ze haar armen spreidt als vleugels. Ik ben bang dat ze gaat dansen.

‘Vliegen je vogels rond door het huis?’

‘Ja,’ zegt de vrouw, ‘ik douch zelfs met mijn vogels.’

Douchen met vogels ken ik niet. Wel fluisteren met paarden. Knuffelen met varkens. Dansen met koeien. Ik zou niet weten hoe je met vogels moet douchen. Sta je dan onder een straaltje water met op elke schouder een kanarie? Zeep je hen in? Bestaat er vogelshampoo? Fladderen ze om je heen terwijl je fluitend met een ruwe washand je oksels boent? Fluiten ze mee? Vindt je partner zoiets leuk? Of douch je juist met vogels bij gebrek aan partner?

Nog steeds snap ik haar bedoeling niet en loop door, omdat mijn oog valt op een lp van het Urker visserskoor.

Even later zie ik de kronkelstronk weer liggen, tussen een porseleinen beeldje van een lachende olifant en een rode koffiefilterhouder. Ik neem hem mee. Voor mijn konijnen.