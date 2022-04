‘In één ruk naar Australië vliegen, de rosse grutto doet het gewoon’

Arjan belt vanuit Oman, waar hij op reis is in onherbergzaam gebied. Het doel is, uiteraard, het spotten van bijzondere vogels. ‘Het is geweldig. Gisternacht trokken we door de woestijn op zoek naar de Omaanse uil. Na drie nachten hebben we hem eindelijk gevonden. Dat is een kick, hoor.’ Op het gebied van reizen is Arjan wel wat gewend. In 2016 reisde hij in 366 dagen door veertig landen en spotte 6852 vogelsoorten, ruim de helft van het aantal op aarde. Daarmee werd hij wereldrecordhouder vogelsoorten spotten.