Lotte (38) koos bewust voor eenpersoonsbed: ‘Nooit discussies over logeren’

Hemd van het lijf Pepijn Lanen gebruikt geen drugs meer: ‘Kost tijd om ervan bij te komen, en dat heb ik nu niet’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Voor drugs heeft hij geen tijd meer en drie drankjes is de max. En nu al ziet Pepijn Lanen voor zich dat hij straks weemoedig terugdenkt aan de tijd dat zijn kinderen naast zijn bed fluisterden: ‘Pappa, is het al ochtend?’

18 juni