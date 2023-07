‘Mama, ik heb honger,’ is Rovers vaste begroeting

COLUMN De hond gaat steeds vaker uit het niets op ons zitten

Voor het eerst ben ik deze zomer met mijn beide geliefdes én onze hond op vakantie. Terwijl ik deze column tik, kijk ik uit op de kersenbomen die vol hangen met rijpe rode vruchten. Van de week klommen we alle drie een boom in om de vruchten te plukken en er compote van te maken. Dat mag klinken als een charmante filmscène, maar dit alles was gehuld in natte zwembroek, paarse plukhanden, schaafwonden en een wild blaffende hond op de grond die ons zag verdwijnen in de bomen.