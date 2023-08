Mijn hersens hebben mijn zoons, op achtjarige leeftijd, levensecht en precies voor mij afgespeeld

Hemd van het lijf Olympisch beachvol­ley­bal­ler Raïsa Schoon: ‘Ik hoef niet per se langer te zijn’

Beachvolleyballers staan veel in de zon, dus laat Raïsa Schoon haar moedervlekken vaak checken. Met koffie heeft ze niks. ‘Behalve met de frappuccino van Starbucks.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.