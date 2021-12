Minnaar van Iris wilde niet blijven slapen: ‘Dat zou maar verwachtingen scheppen’

‘Anderhalf jaar na mijn scheiding ging ik op Tinder op zoek naar een nieuwe liefde. Al snel had ik een match met Erik, een man met mooie krullen. Hij kwam intelligent over, niet materialistisch, had eenzelfde kijk op de wereld als ik. Op onze eerst date gingen we wandelen. We praatten meteen gemakkelijk, ook over monogamie. Daarin geloofden we geen van beiden. Wel verstonden we er iets anders onder: ik geloof niet in het bestaan van één partner met wie je je hele leven gelukkig bent, voor Erik betekent monogamie dat hij meerdere partners tegelijk kan hebben en zich niet wil binden.