Pamela (24) verloor tweelingzus: '90 procent van wie ik was, van mijn geluk, is doodgegaan'

‘Marlie en ik waren in onze jeugd onafscheidelijk. Ik kon haar gedachten lezen en zij die van mij. Toen we rond ons 30ste samen het secretariaat van de tweelingenvereniging runden, hoorden we regelmatig van andere eeneiige tweelingen dat ze het konden voelen als de ander iets heftigs meemaakte. Dat hebben wij nooit gehad. Wel kookten we vaak hetzelfde, en kochten we dezelfde kleding.