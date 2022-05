Presentator Anna Gimbrère: ‘Dat iedereen van wetenschap houdt, dát is mijn missie’

Anna Gimbrère is een gevoelig mens. Toen haar oma haar aquarium met Glassex schoonmaakte, waardoor haar goudvissen het loodje legden, was ze daar kapot van. ‘Ik ben snel emotioneel betrokken en kan dingen moeilijk van me af laten glijden. Daarom ben ik gestopt met mijn studie geneeskunde, ik kon het verdriet van anderen niet aan. Om die reden vind ik mijn werk bij onderzoeksprogramma Pointer nu soms ook heftig. Thema’s als verslaving of problemen in de zorg: ze raken me soms.