Sanne Wallis de Vries: ‘Pas toen ik kinderen kreeg, stapte ik uit mijn eigen wereld’

Slavernij Cynthia McLeod: Met jammeren en huilen doe je je voorouders geen genoegen, hoor!

Meesterverteller. Moreel kompas. Levende legende. Cynthia McLeod (86), schrijfster van Hoe duur was de suiker, is het allemaal. Op Keti Koti een gesprek met de vrouw die het grote zwijgen over de slavernij in Suriname doorbrak. ‘Eigenlijk zijn de excuses het belangrijkst voor Nederland zelf,’ vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.