Snotteren voor studiepunten

Sigur overleed na 16 dagen: ‘Alle tekenen dat het leven doorgaat zonder hem zijn onverdraag­lijk’

Negen maanden kan ze bijna niet geloven dat hij er straks is. Antropoloog en verpleegkundige Rimke van der Geest (48) krijgt haar baby Sigur. Zestien dagen leeft hij. Een emotionele achtbaan en een ingewikkelde rouwperiode volgen, zeven jaar later blikt ze terug. ‘Sigur is deel van onze familie, ook al is hij ons dode kind, ons dode neefje, kleinkind.’

9 oktober