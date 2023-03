Tania Kross: ‘Een kind leerde van zijn moeder dat ik het niet waard was van de grond te rapen’

Interview Acteur Jacob Derwig: ‘Is gelukt om twee kinderen groot te brengen die gebalan­ceerd in het leven staan’

Voor de bioscoopfilm Klem kruipt rasacteur Jacob Derwig (53) nog één keer in de huid van de geliefde crimineel Marius Milner. De rol bracht hem naam en faam buiten de toneelwereld, maar de weg naar de top had flink wat hobbels. ‘Soms zegt mijn ego: dit kan jij, maar verder zit het ook heel erg in de weg,’ vertelt hij in dit interview met ons weekendmagazine Mezza.