Thomas (35) wil niet eindigen als eenzame zeikerd: ‘Ik mis iemand die mij wil’

BV de Liefde Suzan ontdekte dat haar man vreemdging: ‘Ineens ging een lampje aan, ik wíst het’

Suzan (53) trouwde twee keer. In beide huwelijken werd ze bedrogen. ‘Ik heb mijn hoop niet opgegeven.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.