Thysia ging met een crimineel: ‘Hoe kun je bij iemand blijven die je behandelt als stront?’

The Iceman Ook Wim Hof ervaart soms angst: ‘Soms bang dat mijn relatie stukloopt, ze is 29 jaar jonger’

Na de dood van zijn eerste vrouw draaide Wim Hof (63) bijna door. Het piekeren stopte acuut als hij zich in ijskoud water onderdompelde, merkte hij. De Methode Wim Hof was geboren. Die is niet onomstreden, maar hij heeft fans over de hele wereld en er komt een Hollywood-film over zijn leven. ‘Ik weet hoe het is om de weg helemaal kwijt te zijn,’ zo vertelt hij in ons weekendmagazine Mezza.

21 mei