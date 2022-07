Verwerken gaat mijn hele leven duren, soms met grote stappen en dan weer schurend langzaam

‘Jij verwerkt het geloof ik makkelijker dan ik. Ik wil weleens weten hoe jij dat doet,’ schrijft een columnlezer op Instagram. Ik denk meteen: ik doe het niet, ik verwerk helemaal niets, ik schuif alles achter een deurtje in mijn hoofd, sla dat deurtje dicht, veeg mijn voeten en loop weg, of nog eerlijker: ik ren weg. Diepe ontkenning met af en toe een vrije val in een groot zwart gat. Ik hou mij groot, ik hou de moed er in, zo ben ik opgevoed.