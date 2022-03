Advocaten MH17-verdachte: ‘Tapgesprekken over Buk-raket bedoeld om Oekraïners af te schrikken’

De onderschepte gesprekken waarin pro-Russische separatisten overlegden over de aanvoer van een Buk-raketinstallatie waren bedoeld om de Oekraïense strijdkrachten af te schrikken. In werkelijkheid hadden ze helemaal niet zo’n raketinstallatie. Dat zeiden de advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov vrijdag tegen de rechtbank in het Justitieel Complex te Schiphol.

Op de tapgesprekken is onder meer te horen hoe een van de verdachten, Sergej Doebinski, schetst dat hij niets kan beginnen tegen de aanvallen van de Oekraïense gevechtsvliegtuigen. ,,Als ik een Buk kan ontvangen, is het oké. Anders wordt het fucked up, want de vliegtuigen bombarderen ons van een hoogte van meer dan 5 kilometer.” Het Openbaar Ministerie ziet dit als bewijs dat er grote behoefte was aan een Buk-raket, en dat deze later ook werd aangevoerd.

Deze gesprekken moeten echter op een andere manier worden uitgelegd, melden de advocaten van Poelatov. ,,Het gaat om militaire deceptie, om de vijand af te schrikken. De gesprekken waren onderdeel van een militair plan.”

Codewoorden

Zo haalt advocaat Sabine ten Doesschate aan dat bij de pro-Russische separatisten bekend was dat de Oekraïense strijdmacht meeluisterde en dat daarom codewoorden werden gebruikt als werd gesproken over wapens. ,,Maar als het over de Buk gaat, wordt steeds gewoon Buk gezegd. En niet één keer, er wordt bewust voor gezorgd dat het woord niet te missen is.”

Volledig scherm Onderschept telefoongesprek tussen pro-Russische rebellen en hun commandanten, waarin gesproken wordt over een Buk-raket. © OM

Poelatov meldde daarnaast aan zijn advocaten dat áls er al een Buk-raket werd vervoerd door de pro-Russische separatisten, deze niet-werkend was. Door deze door de straten te rijden kreeg het een ‘afschrikwekkende functie’, aldus de verdediging.

Rookpluim

Volgens Ten Doesschate staat ook allerminst vast dat de foto’s van een rookpluim die in het dossier zitten daadwerkelijk foto’s zijn van een rookpluim veroorzaakt door het afvuren van een Buk-raket. ,,Het rookspoor op de foto’s loopt recht omhoog. Maar een Buk-Telar vuurt in een hoek van ongeveer 45 graden.”

Sinds vorige week maandag is de verdediging bezig met het zetten van vraagtekens bij de bewijsvoering van het OM. Een van de speerpunten is dat in hun ogen onvoldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke andere raketten die verantwoordelijk kunnen zijn voor het neerhalen van het vliegtuig.

