LIVE | MH17-proces: ‘Getuigen zijn bang voor liquidatie’

Getuigen die hebben verklaard over de crash van vlucht MH17 zijn bang voor hun leven. Ze vrezen represailles vanuit de Russische Federatie, stelt het openbaar ministerie, zelfs liquidatie. Daarom houdt justitie de identiteit van tientallen getuigen anoniem. Volg hier onder ons liveblog over Dag 2 van het MH17-proces.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vier verdachten (drie Russen en een Oekraïner) is nog maanden weg, maar vandaag vertelt het OM al wel (iets) meer over de stand van zaken van het onderzoek. Wat heeft het Joint Investigation Team van Nederland, Australië, Maleisië, Oekraïne en België de afgelopen vijf jaar gedaan?

Officier van justitie Thijs Berger vertelde vanochtend onder meer dat er ‘honderden getuigen’ zijn gehoord in meerdere landen. Enkele tientallen getuigen zullen anoniem blijven, vanwege hun veiligheid. Daarnaast zijn er ook nog enkele ‘bedreigde getuigen’ gehoord. ,,Getuige s24 verklaart bang te zijn dat hij geliquideerd wordt, bang voor represailles van de Russische Federatie. Anderen willen volgens hem voorkomen dat de waarheid naar boven komt.” De vrees is niet vreemd, vindt Berger, de inlichtingendiensten van de Russische Federatie zijn betrokken geweest bij meerdere moorden in het buitenland. ,,In getapte gesprekken wordt ook gesproken voor ‘groen licht uit Moskou’ om iemand te liquideren.”

Videobeelden

Ook heeft het OM veel tijd gestoken in het ‘valideren’ van de echtheid van beeldmateriaal en afgeluisterde tapgesprekken. ,,In dit onderzoek beschuldigen verschillende landen elkaar, daarom hebben we het bewijs nog strenger getoetst dan anders", stelde Berger. Zo werd onder meer op videobeelden gecontroleerd of het weerbeeld wel echt klopte met het weer van die dag. Het onderzoek is inmiddels vrijwel afgerond, stelt het OM. ,,Maar we sluiten niet uit dat er nog nieuwe informatie komt.” Ook zou het OM nog graag verklaringen krijgen van de vier verdachten. ,,Dit dossier schreeuwt om hun uitleg.” Maar alleen Poelatov heeft gezegd mogelijk nog te willen verklaren.

Emoties

Gisteren kende het MH17-proces een emotionele start, officier van justitie Dedy Woei-a-Tsoi las in de rechtbank de namen van alle 298 inzittenden van de vlucht voor. De nabestaanden, waarvan een deel ook in de zaal zat, kreeg een brok in de keel.

De vier verdachten (drie Russen en een Oekraïner) waren niet aanwezig. Het OM verdenkt hen ervan betrokken te zijn geweest bij het vervoer van de Buk-installatie die MH17 neerschoot. Daarnaast bleek gisteren dat er mogelijk nog een Buk in het gebied was, maar die vloog in brand voordat hij gebruikt kon worden. Het staat in de samenvatting van Dag 1.