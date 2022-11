‘MH17-hoofverdachte traint en werft soldaten voor het Russische leger’

met videoOnderzoekscollectief Bellingcat weet waar MH17-verdachte Igor Girkin zich bevindt. Hij vecht niet aan het front in Oekraïne, maar traint en rekruteert vrijwilligers voor het Russische leger om ze klaar te stomen voor de oorlog. Dat zei Bellingcat-directeur Christo Grozev gisteravond in Op1 .

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft tegen Igor Girkin en drie medeverdachten levenslange celstraffen geëist voor hun betrokkenheid bij het neerschieten van MH17 op 17 juli 2014 en de moord op alle 298 inzittenden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.

Onlangs suggereerde een Russische oorlogsblogger dat Girkin naar het front in Oekraïne was gestuurd. Hij was sinds 10 oktober niet meer actief op sociale media en zijn vrouw had een foto van hem in militair uniform geplaatst.

Bellingcat, dat al jaren de verantwoordelijken voor de aanslag op MH17 op de korrel heeft, weet inmiddels waar Girkin zich bevindt. Hij vecht niet aan het front in Oekraïne, zei Christo Grozev in Op1. ,,Hij werkt voor het Russische leger. Hij traint en werft vrijwilligers voor de oorlog.’’

Volledig scherm Bellingcat-directeur Christo Grozev. © Videostill

Het was ook maar de vraag of Girkin (ook wel bekend als ‘Strelkov’) nog een prominente rol kon spelen in het leger. Sinds het begin van de oorlog neemt de MH17-verdachte geen blad voor de mond en bekritiseert hij openlijk het Russische leger en de minister van Defensie, die volgens hem falen in Oekraïne.

Prijs op zijn hoofd

Maar ook het feit dat hij gezocht wordt vanwege MH17, speelt een rol. ,,Het Kremlin wil hem niet uit het oog verliezen, omdat hij opgepakt kan worden’’, zegt Grozev. ,,Als hij wordt gepakt, is dat het einde van het hele verhaal dat Rusland al acht jaar verspreidt.’’

Oekraïne heeft een prijs van 100.000 dollar op het hoofd van Girkin gezet. Het land beschouwt de Rus als ‘een van de beroemdste Russische terroristen’ en wil hem berechten vanwege zijn ‘deelname aan de oorlog tegen onze staat’, meldde het Oekraïense ministerie van Defensie onlangs op Telegram. Zijn ‘terroristische activiteiten’ zouden onder meer marteling, moord en ‘schending van de staatssoevereiniteit’ omvatten.

Geheime diensten

,,Op het moment dat hij oversteekt naar het front zal de Oekraïense geheime dienst alles doen om hem te pakken’’, zegt Grozev. ,,En niet alleen de Oekraïense, maar ook de Nederlandse geheime dienst. Dat zou een soevereine operatie op Oekraïens grondgebied zijn en Oekraïne zal Nederland daartoe uitnodigen, want het zou een arrestatie zijn, geen deelname aan een oorlog.’’

Girkin heeft er nooit een geheim van gemaakt naar het front te willen om te vechten. Hij zou in augustus zijn aangehouden toen hij op eigen initiatief op weg was naar de frontlinies bij de stad Cherson. Hij vond dat de Russen er maar een rommeltje van maken en is het al een tijd niet eens met president Vladimir Poetin die volgens hem te weinig doortastend optreedt.

Volledig scherm Igor Girkin, een van de hoofdverdachten van de MH17-ramp, in 2019 in Moskou. © © Joël van Houdt

