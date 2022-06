MH17-verdachte herhaalt in videoboodschap zijn onschuld: ‘Niets te maken met ramp’

Advocaten MH17-verdachte: Oorlog Oekraïne niet van invloed op proces

De oorlog in Oekraïne heeft geen gevolgen voor de verdediging van de Russische MH17-verdachte Oleg Poelatov. Dat hebben zijn advocaten Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate laten weten. ,,Het is, juist in tijden als deze, nodig dat de principes van een democratische rechtstaat overeind blijven.”

2 maart