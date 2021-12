MH17-verdachten wilden Buk-raket ‘die alle problemen zou oplossen’, maar staan nu terecht

Na ruim anderhalf jaar ging het MH17-proces vandaag een cruciale fase in. Het Openbaar Ministerie zette alle feiten en bewijzen tegen de vier verdachten op een rij, in de aanloop naar de strafeisen.

Zoals het Openbaar Ministerie (OM) in maart 2020 bij de start van het strafproces begon met het voorlezen van de namen van alle 298 slachtoffers, zo begon het OM vandaag het requisitoir met een beschrijving van 17 juli 2014, de dag van de ramp.

Een warme zomerdag waarop 283 passagiers op Schiphol incheckten voor vlucht MH17 van Malaysia Airlines, en duizenden kilometers verderop de vier verdachten zich voorbereidden op een nieuwe dag vol geweld, met een Buk-raketinstallatie als hun ‘nieuwe troef’.

Op de eerste van drie dagen waarop het OM toewerkt naar de strafeisen tegen verdachten Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Kharchenko werden de feiten en bewijzen voor hun betrokkenheid op een rijtje gezet.

Volledig scherm Een knuffelbeer tussen de wrakstukken van vlucht MH17 in Oekraïne, in juli 2014. © Fairfax Media via Getty Images

,,Wij staan hier om recht te doen aan de 298 slachtoffers van MH17”, zei officier van justitie Thijs Berger in zijn inleiding. ,,De inzittenden zijn slachtoffer geworden van een strijd die Oekraïne tot op de dag van vandaag verscheurt. Een wereld die geen moeite doet de waarheid te achterhalen, verklaart zijn burgers vogelvrij.’’

Het OM deed tot in detail uit de doeken hoe het onderzoek is verlopen, hoe de verdachten in beeld kwamen en geïdentificeerd zijn, en wat hun rol was bij het inzetten van de Buk-raket van het Russische leger, waarmee volgens het OM vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten.

Quote Een wereld die geen moeite doet de waarheid te achterha­len, verklaart zijn burgers vogelvrij Officier van justitie Thijs Berger

Google Street View

Om de verdachten te identificeren, lokaliseren en linken aan het neerschieten van MH17 is gebruikgemaakt van radar- en satellietbeelden, honderden getuigenverklaringen, foto’s en videobeelden, Google Earth, Google Street View, weerberichten, zendmastgegevens, tapgesprekken, spraakonderzoek en stemherkenning, interviews en sociale media.

De authenticiteit van videobeelden is door forensisch experts van onder meer het NFI en weerdeskundigen van het KNMI bevestigd. ,,De bronnen sluiten opvallend goed op elkaar aan’’, zei Berger.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Officieren van justitie Ward Ferdinandusse en Thijs Berger (r) voorafgaand aan het requisitoir van het OM. © ANP

In een proces waarin de geopolitieke belangen groot zijn en desinformatie verspreid wordt, benadrukte het OM dat alle bewijsstukken ‘behoedzamer’ zijn beoordeeld. Zeker gegevens uit Oekraïne en Rusland zijn geverifieerd. Want, stelt het OM, bewijs van de Russische Federatie is ‘niet altijd even inzichtelijk en soms ook onbetrouwbaar’. Bovendien heeft Rusland getuigen geïntimideerd.

Berger: ,,Het bewijs is strenger getoetst dan wij in andere zaken doen, vanwege de belangen van sommige partijen.’’ De suggestie dat tapgesprekken gemanipuleerd zouden zijn, wijst het OM van de hand.

Samen verantwoordelijk

De vier verdachten zijn niet degenen die op de knop hebben gedrukt, maar waren volgens het OM wel verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Buk-raket uit Rusland, het verplaatsen in Oekraïne en het weer terugbrengen naar Rusland.

Girkin gaf als minister van Defensie en militair commandant van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DNR), samen met zijn rechterhand Doebinski, de bevelen. Poelatov coördineerde de acties in de frontlinie en Kharchenko voerde deze uit. ,,Ze waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het invoeren van de Buk-Telar waarmee MH17 is neergeschoten.’’

Volgens het OM vormden de vier verdachten een ‘hecht samenwerkende dadergroep die zich richtte op het neerschieten van vliegtuigen’. De pro-Russische separatisten leden namelijk zware verliezen door Oekraïense luchtaanvallen en bombardementen.

Quote Een Buk is onze enige hoop Verdachte Leonid Kharchenko

Sinds april 2014, tot de dag voor de ramp, beschoten de separatisten Oekraïense militaire helikopters en vliegtuigen. Maar ze hadden zwaardere wapens nodig om op grotere hoogte toestellen te kunnen neerhalen. Een maand voor de ramp vroeg Girkin de leider van de door Rusland geannexeerde Krim om ‘deugdelijk luchtafweergeschut met getrainde bemanning’.

Op en kort voor 17 juli belden Doebinski, Poelatov en Kharchenko over het vervoer van de Buk-raket. ,,Vannacht komt er een Buk. Dan zijn alle problemen opgelost”, zei Doebinski in zo’n afgeluisterd telefoongesprek, de dag voor de ramp. ,,Een Buk is onze enige hoop.’’

Volledig scherm De vier verdachten. © Reuters

Strafeisen

Op basis van videobeelden, foto’s en zendmastgegevens heeft het OM gereconstrueerd hoe het konvooi met de Buk-Telar in de ochtend van 17 juli vanuit Donetsk vervoerd werd naar een landbouwveld bij Pervomaiskyi, ten zuiden van de stad Snizhne. Daar waren ook Poelatov en Kharchenko.

Morgen gaat het OM nader in op het neerhalen van MH17, de herkomst van de Buk-Telar en de verklaringen van de verdachten. Hen wordt het opzettelijk neerhalen van een vliegtuig en de moord op 298 mensen ten laste gelegd. De maximumstraf daarvoor is een levenslange celstraf. Woensdag volgen de strafeisen. Een uitspraak in de zaak komt niet eerder dan in het najaar van 2022.