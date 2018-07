De moord op Mariëtte Peters: 'Dit boek gaat nooit meer dicht'

Kerst: de meeste Nederlanders verheugen zich er ieder jaar op. Een gezellig, warm familiefeest. Maar niet voor Ingrid Peters: ,,Ik ben altijd blij als het weer voorbij is." Ook niet voor haar broer Adrie: ,,We proberen het gezellig te maken, maar er zit toch altijd een zwart randje omheen." En al helemaal niet voor Bart Bens: ,,Kerst? Een kloteperiode."

Op 24 december 1992 vond Bens in zijn huis in Sint-Hubert het levenloze lichaam van zijn vrouw Mariëtte, op dat moment bijna vier maanden zwanger. Ze lag op bed, gewurgd. De benedenverdieping was overhoop gehaald, de ruit van de voordeur lag aan diggelen.

Mariette Peters

Hamvraag

Inbrekers, dat was snel duidelijk. In de auto die in de garage stond, hadden ze al de tv en de videorecorder van Bart en Mariëtte gezet. Wat er daarna allemaal gebeurd is, is minder duidelijk. Werden de inbrekers verrast toen ze boven in de slaapkamer Mariëtte aantroffen? Of was die wakker geworden van het lawaai dat de inbrekers maakten? Het zijn vragen die nu, ruim 25 jaar later, nog steeds op een antwoord wachten. Net zoals de hamvraag natuurlijk: wie heeft dit op zijn geweten?

De politie zette de moord op Mariëtte Peters vorig jaar op de coldcase-kalender. ,,Gezien haar zwangerschap hebben we het hier eigenlijk over een dubbele moord", zegt Jeroen Snellen, leider van het coldcase-team van de politie in Oost-Brabant. Het biedt de familie weer hoop, ook al is het maar een sprankje.

Zus Ingrid: ,,Het idee dat er ergens mensen zijn die dit hebben gedaan en met zo'n geheim rondlopen, is onverdraaglijk. Je krijgt pas echt rust als de moordenaar gepakt wordt." Broer Adrie: ,,Het zou ook gerechtigheid zijn: je mag niet wegkomen met zoiets." Bart Bens: ,,Het is ook wel dubbel: aan de ene kant wil je rust, aan de andere kant hoop je dat het toch nog opgelost kan worden. Je zag het met die Posbank-moord, waar die kerel uit Boekel na dertien jaar toch nog ging praten. De politie houdt het ons ook voor: zeg nooit nooit."

Schrik

Sint-Hubert is een kerkdorp van de gemeente Mill, gelegen in de Peel, tussen Uden en Cuijk. Mariëtte Peters en Bart Bens groeiden op in Mill, ze leerden elkaar kennen op de kermis. In 1986 trouwden ze, in 1992 vonden ze de tijd rijp voor gezinsuitbreiding. Bart was chauffeur bij een mestdistributiebedrijf, Mariëtte werkte bij een elektronicazaak in Uden. Op die 24e december reed Bens om half vier van huis weg. Toen hij aan het begin van de middag thuiskwam, zag hij meteen dat er ingebroken was. Boven kreeg hij de schrik van zijn leven: op bed lag zijn gewurgde vrouw.

,,Voor mij zijn het geen mensen die dit hebben gedaan", zegt hij nu. ,,Het zijn beesten." Bens was na de gewelddadige dood van zijn vrouw bijna een jaar lang volledig van zijn stuk, zegt hij. ,,Ze zeggen dat het hartstikke druk was op de begrafenis, maar ik weet er zelf helemaal niks meer van."

Twee politierechercheurs 'melkten hem helemaal uit' na de eerste melding. ,,Maar ze hadden snel in de gaten dat ik er niks mee te maken had." De politie kreeg van hem te horen dat hij, toen hij van huis wegreed, een Ford Transit langs zag rijden. ,,Misschien waren dat de inbrekers en hebben ze me zien wegrijden. Nog steeds denk ik weleens dat ik toen toch even had moeten stoppen."

Een 24-koppig politieteam deed uitgebreid buurtonderzoek in Sint-Hubert, stelde de technische sporen veilig die in het huis werden gevonden en richtte zich op andere woninginbraken in Oost-Brabant en Gelderland. Ook werden de gangen nagegaan van gedetineerden die kerstverlof hadden gekregen en eerder inbraken pleegden. Het liep allemaal op niks uit: in februari 1993 moest de politie erkennen dat ze op een dood spoor zat.

En toch prijkt de zaak een kwarteeuw later op de coldcase-kalender van de politie. Als de kans op een oplossing nihil was geweest, was dat niet gebeurd, verzekert Jeroen Snellen: ,,Je moet geen Don Quichot worden, we gaan niet aan een dood paard trekken. En de ernst van de zaak weegt natuurlijk ook mee. Twee jonge mensen die alles netjes voor elkaar hadden en een gezinnetje wilden gaan stichten. En dan zoiets."

Inbrekersbendes

Voor de politie is het meest waarschijnlijke scenario dat Mariëtte het slachtoffer is geworden van inbrekers. Begin jaren 90 waren verschillende bendes actief in Brabant en Gelderland, vooral ook op het platteland. Het feit dat de tv en video die de inbrekers in de auto hadden klaargezet, behoorlijk oud waren, draagt bij aan het idee dat het bijvoorbeeld om Oost-Europese inbrekers zou kunnen gaan. Snellen: ,,Nederlandse inbrekers zouden zo'n tv eerder laten staan. Maar het is slechts een theorie, we houden ook andere opties open."

De ravage in de woonkamer, waar de inbrekers alle kasten opentrokken.

Snellen gaat ervan uit dat er meerdere inbrekers binnen zijn geweest. De daders lieten sporen achter, maar niet zoveel dat er een volledig dna-profiel kan worden samengesteld. ,,Stel dat we een naam doorkrijgen van een mogelijke verdachte uit Roemenië of Bulgarije, dan kunnen we nu in die landen laten uitzoeken of ze in de databank zitten, of er een dna-profiel is. Dat kon toen nog niet."

Bij de politie is het ook bekend dat enkele leden van de toenmalige Oost-Europese inbrekersbendes in Nederland zijn blijven wonen, zegt Snellen. ,,Dus is er altijd nog de hoop dat iemand gaat praten. In een dronken bui of omdat hij ruzie heeft gekregen. Onze ervaring is dat daders uiteindelijk toch gaan praten. Niet over een woninginbraakje, maar wel over een moord." Voor de leverancier van de gouden tip ligt bovendien 15.000 euro klaar.

Kasgeld

Kort na de moord was er ook nog het plotselinge overlijden van de werkgever van Mariëtte, de directeur van een Udense elektronicazaak. Al snel was daar het gerucht: die twee zaken houden vast verband met elkaar. De politie zocht het uit: loos alarm. Wel werd duidelijk dat Mariëtte af en toe het kasgeld van de zaak mee naar huis nam, om het te bewaren. Bart Bens: ,,Maar zelfs ik wist dat niet, ze hing het echt niet aan de grote klok." Het politieonderzoek wees uit dat Mariëtte die nacht ook geen geld mee naar huis had genomen.

Adrie en Ingrid Peters vinden het prima dat 'er weer even geroerd wordt' in de moordzaak. Mariëtte was de oudste van de drie kinderen in huize Peters. ,,Ik weet nog dat ons mam me kwam roepen", zegt Ingrid. ,,Ze was gebeld: er was iets met Mariëtte. Ik dacht eerst dat het om een miskraam ging, een moord zit gewoon niet in je gedachten. Dat was onvoorstelbaar. De schok was enorm, ons mam deed meteen de kerstboom naar buiten, het feest van kerstmis was voorgoed voorbij."

Na de moord wilde Bens (nu 55 jaar oud) aanvankelijk in de tweekapper in Sint-Hubert blijven wonen. Hij nam extra beveiligingsmaatregelen, liet onder meer rolluiken hangen. ,,Maar het ging daar niet meer, dus heb ik het toch maar weer verkocht." Inmiddels is hij weer in Mill gaan wonen en heeft hij ook weer een relatie. ,,Na de moord heb ik heel lang gedacht dat het voor mij niet meer hoefde. Familie en vrienden hebben me er toen doorheen gesleept, dat mag je gerust weten. Ik heb het nu een plekje kunnen geven, maar dit boek gaat natuurlijk nooit meer dicht."

Tips over deze zaak? Mail naar coldcase.oostbrabant@politie.nl.