De dames van Selling Sunset kleden zich niet zakelijk, maar sexy en soms ronduit ordinair

In Nederland dragen de meeste makelaars een blouse plus jasje als ze voor hun werk op pad gaan. Het hoeft allemaal niet súper chic te zijn, maar in ieder geval wel business chic. Je wilt (ver)kopers immers wel het idee geven dat ze serieus genomen worden en met kleding kun je wat dat betreft belangrijke signalen uitzenden. Dat ze daar in Hollywood heel anders over denken, blijkt wel uit realityserie Selling Sunset. De Netflix-hit volgt de makelaars van The Oppenheim Group, die miljoenenvilla’s als zoete broodjes over de toonbank laten gaan. In plaats van het keurige jurkje-jasje of iets in die trant, paraderen de dames over de marmeren vloeren in kittige haute couture.