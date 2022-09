Trends tijdens de Amsterdam Fashion Week: het leven (op de catwalk) is roze!

De oorlog met Rusland, de problemen met het klimaat, de afkalvende welvaart: er is op dit moment niet zo heel veel wat optimistisch stemt maar, nee, dat betekent niet dat we met z’n allen de koude maanden in doemkleuren tegemoet gaan. De meeste modehuizen kiezen juist voor een tegenreactie – pluk de dag! – en dat zien we terug in de kledingwinkels. Kleur, veel kleur, lekker veel luxe, nostalgie, hier en daar wat tegendraadsheid en ja, ook wel wat zwart, maar dan wel op een chique manier. Ook zonnig: de kleur roze – deze zomer al een tophit – blijft nog wel even.