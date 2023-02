Waarom deze Nederlandse jongens de show stelen in internationale modewereld: ‘Omdat we lang zijn’

Kopen bij Rob wordt kopen bij Marielle; nieuwe eigenaar Label 45

GELDROP - Klanten gaan geen kleding kopen bij Label 45, maar bij Rob, want daar is het gezellig. Na 50 arbeidsjaren in de mode, waarvan met 25 jaar een eigen zaak in de Langstraat in Geldrop, gaat Rob Bergmans met pensioen. Label 45 wordt overgenomen door Marielle Petrillo die al jaren bij Bergmans werkt.

