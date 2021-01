Aad de Mos: ‘Van Bommel gespot met Willem II-directeur Van Geel? Ik weet niet of hij de ideale man is’

,,Allereerst gebeurt precies wat je niet kunt gebruiken. Een scheidsrechter die een onterechte, rigoureuze beslissing neemt waardoor je de wedstrijd verliest. De Wet van Murphy was de laatste tijd wel van toepassing bij Willem II’, aldus De Mos, die nog meer zaken waren opgevallen. ,,Telkens als Martin van Geel in beeld kwam, zat hij druk te appen. Moet niet per se iets betekenen, maar kan wel natuurlijk. En als ik zag hoe Van der Heijden en Trésor in de tweede helft op de bank met elkaar in discussie waren... Ik denk dat de chemie wel een beetje uitgewerkt was tussen Koster en een aantal spelers.”