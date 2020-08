Aan ervaring geen gebrek: laatste 10 jaar nooit zo veel Oranje-caps op Nederlandse velden

Arjen Robben die na 96 interlands nu FC Groningen dient, Klaas-Jan Huntelaar (76 caps) die er nog een extra seizoen bij Ajax aan vastplakt als ploeggenoot van Daley Blind (69 interlands) en Maarten Stekelenburg (58)... Nee, aan ervaring geen gebrek als de eredivisie op 12 september aftrapt. Liefst 29 eredivisiespelers trokken minstens eenmaal het shirt van Oranje aan. Samen kwamen zij tot 595 interlands, een ongeëvenaard aantal in de laatste tien seizoenen. Tot die bijna zeshonderd Oranje-caps is ook Gregory van der Wiel gerekend, die 46 keer zijn land diende en nu bij RKC zijn carrière nieuw leven hoopt in te blazen.

Het verschil tussen komende jaargang en het seizoen 2011/2012 is aanzienlijk. In dat jaar stonden de 24 (oud-)internationals aan de vooravond van het nieuwe seizoen op 239 interlands, ruim 350 minder dan dit seizoen. In dat jaar was Ajacied André Ooijer de sterkste vertegenwoordiger met 55 interlands in zijn benen. Afgelopen seizoen liepen er bij de start van het seizoen nog 505 interlands rond over de velden. De laatste seizoenen is er een gestage stijging te constateren.

Aantal interlands tijdens start eredivisieseizoen

• 2011/12: 239

• 2012/13: 399

• 2013/14: 210

• 2014/15: 325

• 2015/16: 411

• 2016/17: 388

• 2017/18: 370

• 2018/19: 447

• 2019/20: 505

• 2020/21: 595

De internationals die dit jaar de Nederlandse velden afstruinen, zorgen met 29 man daarentegen niet voor een record over de laatste tien seizoenen. In 2016/17 speelden er 32 Oranjeklanten op eigen bodem. Afgelopen seizoen waren het er 31. Het seizoen dat voor de deur staat telt voornamelijk ervaren internationals van Ajax. De Amsterdammers leveren vier doorgewinterde krachten. Ook FC Utrecht is met vier ervaringsdeskundigen goed vertegenwoordigd.

Over drie weken barst het eredivisieseizoen weer los, met onder meer Arjen Robben en Eljero Elia die hopen te schitteren onder de Nederlandse lichtmasten. Uiteraard kan het aantal van 595 interlands de komende weken nog flink veranderen, bijvoorbeeld door het vertrek van Donny van de Beek bij Ajax of de comeback van nóg een Oranje-international, zoals de bij RKC meetrainende Vurnon Anita (3). Maar dat de eredivisie komend seizoen over de nodige ervaring beschikt, staat hoe dan ook vast.

Alle internationals die komend seizoen (voorlopig) in de eredivisie acteren

• Arjen Robben (FC Groningen): 96

• Klaas-Jan Huntelaar (Ajax): 76

• Daley Blind (Ajax): 69

• Maarten Stekelenburg (Ajax): 58

• Quincy Promes (Ajax): 42

• Ron Vlaar (AZ): 32

• Eljero Elia (FC Utrecht): 30

• Luciano Narsingh (Feyenoord): 19

• Jordy Clasie (AZ): 17

• Urby Emanuelson (FC Utrecht): 17

• Steven Berghuis (Feyenoord): 17

• Jeroen Zoet (PSV): 11

• Leroy Fer (Feyenoord): 11

• Donny van de Beek (Ajax): 10

• Denzel Dumfries (PSV): 9

• Riechedly Bazoer (Vitesse): 6

• Adam Maher (FC Utrecht): 5

• Donyell Malen (PSV): 4

• Jens Toornstra (Feyenoord): 4

• Bart Ramselaar (FC Utrecht): 3

• Nick Viergever (PSV): 3

• Wout Brama (FC Twente): 3

• Miquel Nelom (Willem II): 2

• Roy Beerens (Vitesse): 2

• Calvin Stengs (AZ): 1

• Jorrit Hendrix (PSV): 1

• Myron Boadu (AZ): 1

• Pablo Rosario (PSV): 1

