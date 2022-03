Aandeelhouders willen NAC verkopen aan City Football Group

Het bureau dat de verkoop van NAC sinds eind juni 2021 in goede banen probeert te leiden, Crossminds, komt woensdag tegen het einde van de middag met de mededeling dat de aandeelhouders ervoor hebben gekozen om hun aandelen aan City Football Group (CFG) over te doen. In de praktijk houdt dat in dat Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema akkoord zijn gegaan met de deal. De drie clubeigenaren vertegenwoordigen met z'n drieën een meerderheid van een kleine zeventig procent van de aandelen. De overige zeventien aandeelhouders van NAC, goed voor ongeveer 31 procent van de aandelen, zijn niet gekend in deze beslissing.

CFG is bekend met NAC. In de periode 2016-2021 had de Bredase club een samenwerkingsverband met Manchester City waarbij ieder seizoen, vijf jaar lang, gemiddeld drie tot vijf spelers op huurbasis in het Rat Verlegh Stadion speelden.

Crossminds laat weten dat deze week overeenstemming is bereikt met City Football Group onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad van commissarissen, Stichting NOAD, de KNVB en de gemeente Breda. Het bureau geeft ook aan dat CFG er vanuit gaat dat op korte termijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan worden gestart.

Satellietclub

NAC wordt de elfde club in de uitpuilende portefeuille van de CFG. Uithangbord van het wereldwijde conglomeraat is Manchester City. Naast City heeft CFG een meerderheidsaandeel in New York City, Melbourne City, Montevideo City, Mumbai City, Lommel SK en Troyes. NAC is zodoende de achtste club waar CFG een meerderheidsaandeel in verwerft. Daarnaast bezit CGF een minderheidsaandeel in Yokohama F. Marinos, Girona FC en Sichuan Jiuniu.