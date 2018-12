Aanhaken of afhaken bij subtop voor Willem II en ADO Den Haag

• De verliezer van Willem II - ADO haakt vanavond voorlopig af in de strijd om een play-offticket

• Jochem Kamphuis is de arbiter van dienst in het Koning Willem II-stadion van Tilburg

• • ADO Den Haag won vijf keer op rij van Willem II