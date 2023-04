Aanval Roma-hooligans op Feyenoorders in pub afgeslagen, café vreest vanavond ‘risicovolle situatie’

De politie in Rome heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aanval van circa tweehonderd AS Roma-hooligans op een kroeg met daarin veertig à vijftig Feyenoorders voorkomen. Een van de managers van de Shamrock vertelt dat het café vandaag gewoon open is, maar vreest voor vanavond wel een ‘risicovolle situatie’.

Op video’s die op sociale media circuleren, is te zien dat er ‘s nachts een grote politiemacht aanwezig was nabij Shamrock, een Ierse pub in de buurt van het Colosseum. Een groep van naar schatting tweehonderd AS Roma-hooligans rende over straat terwijl vele sirenes loeiden. Volgens de politie zijn er geen arrestaties verricht.

De Romanista zijn door de grote hoeveelheid agenten niet in de buurt gekomen van Shamrock, zo vertelt een van de managers van de pub, Marco Lancini. Hij was aan het werk toen de kroeg door de omsingeling van de agenten een soort vesting was geworden. ,,Er waren zo’n veertig à vijftig Feyenoordsupporters in de kroeg, de sfeer binnen was normaal. Er werd wat gezongen, maar dat is wat normale supporters altijd doen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

‘Veel Roma-fans komen hier kijken’

Lancini vertelt dat inwoners van Rome in zijn algemeenheid ‘anti-Feyenoord’ zijn vanwege de ongeregeldheden in de stad in 2015. In de Shamrock is volgens hem iedereen welkom, zolang bezoekers zich gedragen. ,,We zijn ook vandaag gewoon open, maar misschien gaan we na de wedstrijd uit voorzorg wel dicht. We staan zoals altijd in contact met de politie.” In het café wordt bier sinds gisteren niet in glas, maar in plastic bekers geschonken.

Feyenoorders mogen wat Lancini betreft de wedstrijd komen kijken in de kroeg, maar hij waarschuwt wel dat de situatie mogelijk riskant is voor supporters van de Rotterdammers. ,,AS Roma-fans hebben ons de afgelopen weken vaak gebeld met de vraag of ze een tafel konden reserveren voor tijdens de wedstrijd. Dat zijn fans die geen kaartje hebben. We doen niet aan reserveringen, maar de verwachting is wel dat er veel Roma-fans komen kijken bij ons. Het kan hier dus riskant zijn voor Feyenoorders.”

‘Politie is er ook voor veiligheid Feyenoorders’

Op een ander filmpje op Twitter is volgens het account Hooligans.cz te zien hoe drie personen op een op de grond liggende Feyenoordsupporter intrappen. Deze informatie is niet te verifiëren. Op diverse (verkeers)borden in Rome zijn stickers geplakt met daarop de tekst Odio Rotterdam, Italiaans voor: ‘Ik haat Rotterdam’.

In een interview met het AD zei politiechef Giuseppe Rubino woensdag dat Feyenoorders welkom zijn in de stad en dat de Romeinse politie er ook is om hun veiligheid te waarborgen. De politie in Rome zet duizend agenten in rondom de wedstrijd en de maatregelen zijn nog scherper dan tijdens de altijd beladen en verhitte stadsderby tussen AS Roma en Lazio. Volgens de politiechef kunnen Nederlanders die vanavond tegen de regels in toch proberen in het Stadio Olimpico te komen, sancties verwachten.

