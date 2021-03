Aanvallend hands? Dat betekent vanaf 1 juli niet altijd meer een afgekeurde goal

Samenvattingen NEC boekt makkelijke zege op Den Bosch, FC Dordrecht verliest bij Jong Utrecht

2 maart NEC heeft de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie nog steviger in handen. De Nijmegenaren wonnen met 4-1 van hekkensluiter FC Den Bosch en komen op 47 punten. Dat zijn er drie minder dan nummer 5 Go Ahead Eagles. SC Cambuur gaat aan de leiding met 63 punten.