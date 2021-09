Aanvoerders eredivisie kiezen Ajacied Tadic als beste speler

Klaassen en Berghuis genieten bij Oranje: ‘De trainer geeft mij en iedereen vertrouwen’

7:55 Davy Klaassen is weer belangrijk voor het Nederlands elftal. De middenvelder, woensdag tegen de Noren al goed voor de 1-1, opende de score tegen Turkije. Hij was ook betrokken bij de 2-0 en 3-0 en had zo een groot aandeel in uiteindelijke zege van 6-1 in de Johan Cruijff Arena.