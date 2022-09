Aanvoerdersband nieuwe prikkel voor Feyenoorder Orkun Kökçü: ‘Het maakt mij ontzettend trots’

Daley Blind kritisch op spel Ajax: ‘Voetbal­lend hebben we te weinig gebracht’

Daley Blind was in zijn honderdste Europese wedstrijd dicht bij een zwaarbevochten gelijkspel op Anfield, maar uiteindelijk ging Ajax in de slotminuten toch nog onderuit tegen Liverpool (2-1). Een nederlaag die de Amsterdammers volgens de verdediger volledig aan zichzelf te wijten hadden.

13 september