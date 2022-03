Aboukhlal helpt AZ met late goal nog aan punt in Tilburg, Hofland baalt na droomstart

In de zesde minuut vuurde Jesper Karlsson al gevaarlijk op het Willem II-doel, maar met een snoekduik wist Willem II-keeper Timon Wellenreuther de bal via zijn hand tegen de lat te tikken. Bij de thuisclub was het wél meteen raak bij de eerste kans, toen Ché Nunnely een voorzet van Leeroy Owusu goed verlengde: 1-0. Het was de eerste treffer van de Tricolores na 504 minuten voetbal.

En de beer was los, want in de zeventiende minuut moest AZ-keeper Peter Vindahl Jensen al voor de tweede keer vissen. De VAR had lang nodig om te zien of de maker, Elton Kabangu, buitenspel stond toen Owusu (opnieuw hij) de steekpass gaf. Dat bleek na een paar minuten videobeelden bekijken niet het geval: 2-0.

Maar nog voor rust deed AZ iets terug. Na een corner zette Dani de Wit een blok, waardoor de Willem II-verdediging werd belet om Bruno Martins Indi te laten schieten van dichtbij: 2-1. De Alkmaarders gingen direct op zoek naar de gelijkmaker en drukten de ploeg van Hofland ver naar achteren. Vlak voor rust kreeg Martins Indi nog een goede schietkans; dit keer mikte hij minder goed en kon Wellenreuther vangen.

Volledig scherm © ANP

En dan, in de extra tijd: Freek Heerkens wil na een hoekschop de bal van dichtbij in het doel van AZ schieten, maar hij trapt in de grond nadat zijn voet licht is getoucheerd door dat van een Alkmaarse verdediger. Penalty, oordeelt arbiter Dieperink. Maar de VAR denkt er anders over en roept de scheidsrechter naar de kant. Die besluit vervolgens om zijn beslissing terug te draaien en direct voor rust te fluiten, tot grote onvrede van spelers en fans van Willem II.

In de twaalfde minuut na rust was het bijna gelijk. Na een snelle counter loste Yukinara Sugawara een gevaarlijk schot, dat via een hand van Wellenreuther en de lat over het Tilburgse doel ging. En direct daarna leek het alsnog 2-2 te worden, maar kwam de bal na een inzet van Dani de Wit via de binnenkant van de paal weer het veld in toen Sugawara al stond te juichen.

Volledig scherm © ANP

Halverwege de tweede helft kwam Max Svensson de moegestreden Jizz Hornkamp vervangen. En met nog een kwartier op de klok werd Mats Köhlert vervangen door Miquel Nelom.

Willem II trok een muur op en hoopte dat AZ er niet nog een gaatje in zou vinden. En zelf probeerde de thuisploeg via een spaarzame counter de beslissing te forceren. Maar de wedstrijd speelde zich sinds de 2-1 toch vooral op de helft van Willem II af.

Ook Emil Bergström werd kort voor tijd nog in de ploeg gebracht, in plaats van Ché Nunnely. Die wissel vond plaats op het moment dat AZ een corner mocht nemen. En daar werd uit gescoord. Zakaria Aboukhlal kopte bij de eerste paal raak uit de indraaiende corner van Jesper Karlsson: 2-2.

Gezien de kansenverhouding van 5-22 (waarvan 2-5 op doel) en 75 procent balbezit was dat meer dan verdiend. AZ staat nu vijfde met 52 punten, drie onder Feyenoord en twee onder FC Twente.

Willem II staat nu op de ‘veilige’ vijftiende met 23 punten, vier onder RKC en Heracles. Onder de ploeg van Hofland staan nu Fortuna Sittard (22 punten), Sparta (21 punten) en PEC Zwolle (20 punten).

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.