Aboutaleb wil gesprek met clubs, KNVB en minister over voetbalgeweld: ‘Dit kun je niet met knopje resetten’

Kabinet snoeihard na wangedrag De Kuip: 'We gaan naar setting waar thuissup­por­ters ook niet kunnen'

Als er geen einde komt aan de ongeregeldheden in en rond de stadions, is het goed mogelijk dat wedstrijden voortaan zonder publiek gespeeld gaan worden. Daarvoor waarschuwt justitieminister Dilan Yesilgöz (VVD) na de gebeurtenissen van woensdagavond in De Kuip bij de bekerwedstrijd tegen Ajax. ,,Als je zo doorgaat, ga je naar een setting waar thuissupporters ook niet kunnen”, zegt de minister. Feyenoord heeft besloten om vak Z te sluiten voor de wedstrijd tegen AS Roma.