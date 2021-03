Absentie in Europa heeft negatief effect op Haller bij Ajax

De constatering

Om de oneindige stoelendans in de punt van de aanval maar eens te beëindigen, had Ajax liefst 22,5 miljoen over voor Haller. Ondanks die recordsom en het sterke begin van de spits dit jaar, vergat de ambitieuze club hem te registreren voor de Europa League. Met de zwervende Tadic als vervanger voor Haller won Ajax driemaal op rij. Trainer Erik ten Hag zag zijn ploeg in de afgestofte variant in Lille en donderdag tegen Young Boys bovendien twee van misschien wel de drie beste wedstrijden van het seizoen spelen.