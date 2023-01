AD Voetbalpodcast | 'Laat Heitinga het seizoen afmaken en haal eerst een technisch directeur’

Bij Ajax worden weinig transfers verwacht, ook geen nieuwe trainer .,,Als Ajax had verloren, roept iedereen waar blijft die nieuwe trainer. Ze hebben nu wat de tijd. De vraag is alleen wel of de nieuwe trainer moet worden aangesteld door het huidige technisch hart. Als je ziet wat er is gebeurd nadat Van der Sar zich heeft bemoeid met het technisch beleid, is een aaneenschakeling van fouten geweest.”

Bovendien is de vraag of er niet eerst een technisch directeur moet komen. ,,Ik denk dat Ajax niet moet kijken naar een trainer, maar gebaat is bij rust. Het is niet onlogisch om Heitinga het seizoen af te laten maken en eerst een technisch directeur aan te stellen. Die kan dan bekijken of hij een nieuwe trainer wil halen of dat hij Heitinga laat zitten.”